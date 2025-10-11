20-Jährige in Pankow von Tram erfasst

Berlin - Eine junge Frau (20) ist am Freitagabend in Berlin-Pankow von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

In Berlin-Pankow ereignete sich am Freitag ein Unfall mit einer Tram. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben der Polizei war ein 46-jähriger Fahrer mit einer Tram der Linie M13 gegen 20 Uhr auf der Bornholmer Straße stadteinwärts Richtung Schönhauser Allee unterwegs.

An der Kreuzung Bornholmer Straße/Gotlandstraße/Seelower Straße soll zur gleichen Zeit eine 20-jährige Fußgängerin die Gleise in südlicher Richtung überquert haben.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern.

Die junge Frau erlitt dabei Kopfverletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde sie stationär aufgenommen.