Auto überschlägt sich nach heftigem Crash in Mitte: Mehrere Verletzte

Berlin - Bei einem Kreuzungscrash in Berlin-Mitte ist am Sonntagabend ein Auto auf dem Dach liegen geblieben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Zwei Wagen stießen am Sonntag an der Kreuzung Friedrichstraße/Schützenstraße zusammen. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, krachten gegen 20.13 Uhr an der Kreuzung Friedrichstraße/Schützenstraße aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos ineinander.

Die Wucht des Zusammenpralls war so heftig, dass sich ein Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete.

Den Angaben nach wurden bei dem Unfall drei Menschen leicht verletzt, eine weitere Person musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Glück im Unglück: Ersthelfer und ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen konnten die Insassen schnell aus den Fahrzeugen befreien.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und richtete den auf dem Dach liegenden Wagen mithilfe einer Seilwinde wieder auf. Insgesamt waren 32 Kräfte - darunter auch ein Löschfahrzeug der Lehrfeuerwache - für gut eine Stunde vor Ort im Einsatz.