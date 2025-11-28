Schwerer Crash in Neukölln: Auto kracht gegen Hauswand
Berlin - In Berlin-Neukölln ist eine Person bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Nach Angaben der Feuerwehr kollidierte am Freitagmittag gegen 13.59 Uhr ein Auto mit einer Hauswand auf der Sonnenallee.
Dabei sei eine Person schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.
Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Apotheke.
Die Polizei sperrte den Unfallort ab. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Auch die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr