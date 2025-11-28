Schwerer Crash in Neukölln: Auto kracht gegen Hauswand

Berlin - In Berlin-Neukölln ist eine Person bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Auf der Sonnenallee rumste es. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr kollidierte am Freitagmittag gegen 13.59 Uhr ein Auto mit einer Hauswand auf der Sonnenallee.

Dabei sei eine Person schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.



Bei dem Gebäude handelte es sich um eine Apotheke.