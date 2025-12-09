Polizist fährt im Einsatz Fußgängerin in Moabit an: Bein gebrochen

Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen im Einsatz ist am Montagabend eine Fußgängerin (49) schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen im Einsatz ist am Montagabend in Berlin-Moabit eine Fußgängerin (49) angefahren und schwer verletzt worden.

Nach dem Unfall in Moabit blieb die Invalidenstraße im betroffenen Bereich etwa zwei Stunden lang gesperrt. (Symbolbild)
Nach dem Unfall in Moabit blieb die Invalidenstraße im betroffenen Bereich etwa zwei Stunden lang gesperrt. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Laut Polizei war ein Beamter gegen 18.50 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn auf der Invalidenstraße unterwegs.

Zur gleichen Zeit überquerte die 49-Jährige kurz hinter der Fußgängerfurt Invalidenstraße/Lehrter Straße die Fahrbahn - dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin brach sich das rechte Bein und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Invalidenstraße zwischen Lehrter Straße und der Straße Alt-Moabit bis etwa 20.40 Uhr gesperrt.

Davon war auch der Tram-Verkehr betroffen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

