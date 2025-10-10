Jugendlicher auf E-Scooter in Weißensee von Tram angefahren und mitgeschleift

Berlin - Schwerer Unfall am Freitagmorgen: Ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter ist in Berlin-Weißensee von einer Tram angefahren und verletzt worden.

Polizei und Rettungskräfte waren am Freitagmorgen nach einem Tram-Unfall in Weißensee im Einsatz. © Thomas Peise

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Jugendliche gegen 7.10 Uhr in der Berliner Allee/Ecke Parkstraße an einer Fußgängerfurt die Gleise überqueren, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Jugendliche wurde von der Tram mitgeschleift und eingeklemmt.

Er wurde in eine Klinik gebracht. Sein Zustand sei stabil.