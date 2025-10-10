Jugendlicher auf E-Scooter in Weißensee von Tram angefahren und mitgeschleift
Von Lukas Dubro
Berlin - Schwerer Unfall am Freitagmorgen: Ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter ist in Berlin-Weißensee von einer Tram angefahren und verletzt worden.
Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Jugendliche gegen 7.10 Uhr in der Berliner Allee/Ecke Parkstraße an einer Fußgängerfurt die Gleise überqueren, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Der Jugendliche wurde von der Tram mitgeschleift und eingeklemmt.
Er wurde in eine Klinik gebracht. Sein Zustand sei stabil.
Den Angaben zufolge gibt es keine weiteren Verletzten. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Berliner Polizei.
Titelfoto: Thomas Peise