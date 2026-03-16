Biker fährt Rentnerin an: Not-OP

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg ist eine 85-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte brachten beide verletzten Personen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben der Polizei überquerte die Rentnerin am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr die Akazienstraße, als sie von einem Motorrad erfasst wurde. Der 66-jährige Biker und die 85-Jährige stürzten bei dem Zusammenstoß.

Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch. Demnach schwebe sie weiterhin in Lebensgefahr, hieß es.

Zur Art der Verletzungen der Rentnerin äußerte sich die Polizei nicht.



