Schwerer Kreuzungs-Crash in Schöneberg: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt
Berlin - Die Straße musste voll gesperrt werden! Bei einem Unfall in Berlin-Schöneberg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei stießen in der Nacht zum Sonntag gegen 0.20 Uhr an der Kreuzung Feurigstraße/Ecke Dominicusstraße ein Auto und ein Motorrad zusammen
Demnach ignorierte der 68-Jährige die Vorfahrt des 28-jährigen Bikers, der auf der Dominicusstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war.
Bei der Kollision prallte das Motorrad frontal in die Fahrerseite des Autos.
Der 28-Jährige wurde den Angaben zufolge lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.
An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Sie wurden zur Beweissicherung sichergestellt.
Die Dominicusstraße war zwischen Ebersstraße und Hauptstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße von etwa 0.30 Uhr bis 6.20 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa