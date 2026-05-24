Schwerer Kreuzungs-Crash in Schöneberg: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Berlin - Die Straße musste voll gesperrt werden! Bei einem Unfall in Berlin-Schöneberg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben der Polizei stießen in der Nacht zum Sonntag gegen 0.20 Uhr an der Kreuzung Feurigstraße/Ecke Dominicusstraße ein Auto und ein Motorrad zusammen

Demnach ignorierte der 68-Jährige die Vorfahrt des 28-jährigen Bikers, der auf der Dominicusstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war.

Bei der Kollision prallte das Motorrad frontal in die Fahrerseite des Autos.

Der 28-Jährige wurde den Angaben zufolge lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.

An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Sie wurden zur Beweissicherung sichergestellt.