Schock im Supermarkt: VW kracht in Lidl-Filiale, zwei Verletzte

Berlin - Diesen Einkauf werden die Kunden einer Lidl-Filiale in Berlin-Reinickendorf wohl nicht so schnell vergessen: Am Freitag ist ein Auto in den Supermarkt gekracht.

Ein VW ist in die Glasfassade einer Lidl-Filiale in Reinickendorf gekracht. © Berliner Feuerwehr

Der VW blieb gegen 16.10 Uhr in der gläsernen Fassade des Marktes in der Ollenhauerstraße stecken, wie die Feuerwehr mitteilte.

Durch die Kollision wurden demnach zwei Personen in dem Auto leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Kunden im Supermarkt waren von dem Vorfall nicht betroffen. Dabei kann man wohl von Glück reden, denn in dem Bereich, in dem der Wagen die Glasscheibe durchschlug, befinden sich die Ablagen zum Einpacken der Einkäufe.

Der VW wurde unter Mithilfe des Technischen Dienstes aus der Fassade geborgen. Die Feuerwehr war für etwa eine Stunde mit insgesamt 34 Kräften vor Ort.