Kreuzungs-Crash in Kreuzberg: Autos krachen zusammen

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin -Kreuzberg sind eine Frau und drei Männer verletzt worden.

Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Eine 26-jährige Autofahrerin sei in der Nacht zum Samstag gegen 23.30 Uhr zu schnell auf dem Straßenzug Hasenheide in Richtung Südstern unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

An der Kreuzung Hasenheide/Jahnstraße kollidierte sie mit dem Auto eines 40-Jährigen.

Rettungskräfte brachten die Fahrerin und den Fahrer in Krankenhäuser.

Die 24 und 26 Jahre alten Insassen des Autos der Frau erlitten Verletzungen am Kopf und wurden zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autos waren nach dem Unfall stark beschädigt.