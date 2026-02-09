Bus muss in Schöneberg Vollbremsung einlegen: 10 Verletze

Berlin - Bei einem Busunfall in Berlin-Schöneberg sind am Montagnachmittag zehn Menschen verletzt worden.

Der Linienbus musste eine Vollbremsung einlegen. (Archivbild) © Helena Dolderer/dpa

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr musste ein Linienbus gegen 15.17 Uhr in der Hauptstraße plötzlich stark abbremsen.

Durch die Gefahrenbremsung wurden zehn Fahrgäste verletzt – eine Person schwer, die anderen neun leicht.

Alle Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei der leicht verletzten Personen konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause entlassen werden.