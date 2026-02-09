Bus muss in Schöneberg Vollbremsung einlegen: 10 Verletze
Berlin - Bei einem Busunfall in Berlin-Schöneberg sind am Montagnachmittag zehn Menschen verletzt worden.
Nach Angaben der Berliner Feuerwehr musste ein Linienbus gegen 15.17 Uhr in der Hauptstraße plötzlich stark abbremsen.
Durch die Gefahrenbremsung wurden zehn Fahrgäste verletzt – eine Person schwer, die anderen neun leicht.
Alle Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei der leicht verletzten Personen konnten nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause entlassen werden.
Die Berliner Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun zu der Frage, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
