Kreuzung-Crash in Charlottenburg: Auto fährt Kind an

Berlin - In Berlin-Charlottenburg ist am späten Freitagnachmittag ein sechsjähriger Junge von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Wie genau es zu dem Unfall kam, sollen die Ermittlungen der Polizei klären. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben der Polizei vom Samstag war ein 40-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem VW auf der Kantstraße unterwegs.

Als er nach rechts in die Kaiser-Friedrich-Straße abbog, erfasste er das Kind, das zusammen mit seiner Mutter die Fahrbahn in Richtung U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße überquerte.

Rettungskärfte brachten den Sechsjährigen mit Verdacht auf ein gebrochenes Bein zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.