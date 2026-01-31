Kreuzung-Crash in Charlottenburg: Auto fährt Kind an
Berlin - In Berlin-Charlottenburg ist am späten Freitagnachmittag ein sechsjähriger Junge von einem Auto angefahren und verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei vom Samstag war ein 40-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem VW auf der Kantstraße unterwegs.
Als er nach rechts in die Kaiser-Friedrich-Straße abbog, erfasste er das Kind, das zusammen mit seiner Mutter die Fahrbahn in Richtung U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße überquerte.
Rettungskärfte brachten den Sechsjährigen mit Verdacht auf ein gebrochenes Bein zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Mutter und der Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache und zur Ampelsituation.
Titelfoto: Robert Michael/dpa