Autofahrer muss nach Unfall in Treptow wiederbelebt werden
Berlin - Am Donnerstagnachmittag musste ein Autofahrer nach einem Unfall in Berlin-Treptow reanimiert werden.
Zeugen eilten dem 31-Jährigen zu Hilfe, zogen ihn aus seinem Wagen und begannen umgehend mit der Wiederbelebung.
Nach Angaben der Polizei soll ein medizinischer Notfall vorgelegen haben - ob dieser bereits vor dem Unfall eingetreten war, teilte die Behörde nicht mit.
Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.
Nach ersten Erkenntnissen kam der 31-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto nach rechts von der Elsenstraße ab.
Anschließend krachte das Fahrzeug gegen einen Poller und kam dort zum Stehen. Zur genauen Unfallursache konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa