Autofahrer muss nach Unfall in Treptow wiederbelebt werden

Berlin - Am Donnerstagnachmittag musste ein Autofahrer nach einem Unfall in Berlin-Treptow reanimiert werden.

Der 31-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Zeugen eilten dem 31-Jährigen zu Hilfe, zogen ihn aus seinem Wagen und begannen umgehend mit der Wiederbelebung.

Nach Angaben der Polizei soll ein medizinischer Notfall vorgelegen haben - ob dieser bereits vor dem Unfall eingetreten war, teilte die Behörde nicht mit.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen kam der 31-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto nach rechts von der Elsenstraße ab.