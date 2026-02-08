Radfahrer fährt in Prenzlauer Berg über Rot und wird von Tram erfasst

Berlin - Im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ist ein Radfahrer (26) am Samstagnachmittag mit einer Tram kollidiert. Eine 65-Jährige in der Straßenbahn stürzte schwer.

Der Radfahrer (26) hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. © Thomas Peise

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 16.35 Uhr bei Rot über die Fahrbahn der Schönhauser Allee. Dabei übersah er die herannahende Tram und stieß mit dieser zusammen.

Der 26-Jährige blieb dabei unverletzt. Doch durch die Vollbremsung stürzte eine 65-jährige Frau in der Straßenbahn und verletzte sich an Armen und Beinen.

Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

Bei dem Radfahrer stellten Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest – eine freiwillige Kontrolle ergab 0,3 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der 26-Jährige zuvor Drogen konsumiert hat.