Schwerer Unfall in Schmargendorf: Rettungswagen kracht mit Fahrradfahrer zusammen

Berlin - Bei einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Rettungswagen in Berlin-Schmargendorf ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Die Insassen des Rettungswagens erlitten einen Schock. © Berliner Feuerwehr

Der Rettungswagen sei am Mittwochabend mit Sonder- und Wegerechten zu einem Notfalleinsatz unterwegs gewesen, teilte die Berliner Feuerwehr mit.

An der Kreuzung Franzensbader Straße/Ecke Elgersburger Straße und Delbrückstraße kollidierte der Wagen gegen 18.51 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrradfahrer.

Die Besatzung des Rettungswagens versorgte den Verletzten zunächst selbst. Anschließend übernahm ein nachalarmiertes Rettungsteam samt eines Notarztes die weitere medizinische Behandlung.

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.