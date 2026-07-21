Radfahrer bei Unfall in Lichterfelde verletzt: Autofahrer flieht

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Lichterfelde ist am Montagabend ein Radfahrer (55) verletzt worden. Der verursachende Autofahrer ergriff die Flucht.

Der verletzte 55-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Archiv: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 55-Jährige um kurz nach 19 Uhr auf dem Fahrradweg der Osdorfer Straße. Auf der Höhe der Kreuzung zur Fahrenheitstraße bog ein parallel fahrendes Auto plötzlich nach rechts ab.

Um einen Crash zu verhindern, bremste der Radfahrer so stark ab, dass er über den Lenker geschleudert wurde und auf den Boden stürzte. Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem Auto einfach weg.

Der Radfahrer erlitt Verletzungen an der Schulter und wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.