BVG-Bus landet vor Flughafen BER im Straßengraben

Schönefeld - Ein Nachtbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist nahe dem Flughafen BER von der Straße abgekommen und in einen Straßengraben gefahren.

Der Bus musste geborgen werden. (Symbolbild) © Helena Dolderer/dpa

Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstagmorgen niemand, wie die Brandenburger Polizeidirektion Süd auf Anfrage mitteilte. Außer dem Fahrer sei niemand an Bord gewesen.

Der Bus der Linie N7 war gegen 4 Uhr vom Flughafen in Richtung Berlin-Spandau losgefahren. Kurz darauf geschah der Unfall auf der Jürgen-Schumann-Allee zwischen den BER-Terminals und der Gemeinde Schönefeld.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 10.000 Euro.