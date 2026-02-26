Beim Abbiegen übersehen: Zehnjähriger bei Unfall von Van überrollt

Berlin - Am Mittwochmittag ist ein Junge bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg schwer verletzt worden.

Das Kind hat sich bei dem Unfall am Kopf verletzt. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Zehnjährige musste mit Kopfverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen bog ein 64-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Van von der Preußenallee nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ab.

Dabei übersah er das Kind, das gerade über den angrenzenden Gehweg im Ortsteil Westend lief, und erfasste es mit seinem Gefährt.

Durch den Aufprall fiel der Junge auf den Boden und wurde anschließend von dem schweren Fahrzeug überrollt.