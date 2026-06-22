BVG-Bus senst in Neukölln Laterne um: Mast trifft zwei Menschen an Haltestelle

Berlin - Ein Mann und eine Frau sind bei einem Unfall in Berlin-Neukölln am Montagnachmittag schwer verletzt worden, als ein Laternenmast auf sie gestürzt ist.

Ein BVG-Bus krachte in Neukölln gegen eine Straßenlaterne. (Symbolbild) © Helena Dolderer/dpa

Beide sind ins Krankenhaus gekommen, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Mast in der Hermannstraße stürzte um, nachdem ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dagegen geprallt war. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Busfahrer versucht, einem Fußgänger auszuweichen, der über die Straße laufen wollte und ist dabei mit seinem Fahrzeug auf den Bürgersteig geraten.

Dabei stieß er gegen eine Straßenlaterne, die umknickte und auf die 68-jährige Frau und den 38-jährigen Mann fiel, die an der Bushaltestelle auf dem Gehweg warteten.

Auch der 39-jährige Busfahrer wurde der Polizei zufolge verletzt und medizinisch behandelt.