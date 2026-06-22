Auf dem Weg zum Einsatz: BMW stößt mit Feuerwehrwagen zusammen

Berlin - Wer hatte hier Vorfahrt? Nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf zwischen einem BMW und einem Löschfahrzeug der Feuerwehr sucht die Polizei Zeugen .

Die verletzten Feuerwehrleute konnten nicht mehr weiterarbeiten. © X/Polizei Berlin

Laut den Beamten war der 51-jährige Autofahrer mit einem zwölfjährigen Kind in einem schwarzen BMW auf dem Hohenzollerndamm unterwegs, als es am Samstag gegen 11.30 Uhr im Kreuzungsbereich am Fehrbelliner Platz krachte.

Der Feuerwehrwagen war nach Polizeiangaben mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhr aus Richtung Güntzelstraße über den Fehrbelliner Platz.

Dann kam es zum folgenschweren Zusammenstoß: Der 51-Jährige erlitt eine Platzwunde sowie Verletzungen an der Hand und an den Rippen. Das zwölfjährige Mädchen verletzte sich wiederum an einer Hand. Beide mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch die Feuerwehr blieb von Verletzungen nicht verschont. Der Fahrer des Löschfahrzeugs sowie drei weitere Einsatzkräfte wurden ambulant behandelt und konnten ihren Dienst anschließend nicht fortsetzen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei interessiert sich vor allem dafür, welche Ampelphase zum Zeitpunkt des Crashs war.