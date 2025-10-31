Drama am Invalidenpark: 26-Jährige von Tram erfasst

Berlin - Am Donnerstagmorgen erlitt eine Frau in Berlin-Mitte bei einem Tram- Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Der Tramfahrer stand sichtlich unter Schock. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Gegen 7.30 Uhr betrat die 26-Jährige unachtsam den Gleisbereich der Tram – offenbar ohne auf den herannahenden Straßenbahnverkehr zu achten.

Trotz Warnruf einer Zeugin reagierte die junge Frau nicht. Der 23-jährige Tramfahrer der Linie M10 Richtung Turmstraße leitete noch eine Notbremsung ein, konnte die Bahn aber nicht rechtzeitig stoppen und erfasste die Frau.

Hinzugerufene Rettungskräfte eilten zur Unglücksstelle und brachten die schwer verletzte Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Dennoch hatte sie Glück im Unglück: Inzwischen besteht offenbar keine Lebensgefahr mehr.