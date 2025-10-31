Drama am Invalidenpark: 26-Jährige von Tram erfasst
Berlin - Am Donnerstagmorgen erlitt eine Frau in Berlin-Mitte bei einem Tram-Unfall lebensgefährliche Verletzungen.
Gegen 7.30 Uhr betrat die 26-Jährige unachtsam den Gleisbereich der Tram – offenbar ohne auf den herannahenden Straßenbahnverkehr zu achten.
Trotz Warnruf einer Zeugin reagierte die junge Frau nicht. Der 23-jährige Tramfahrer der Linie M10 Richtung Turmstraße leitete noch eine Notbremsung ein, konnte die Bahn aber nicht rechtzeitig stoppen und erfasste die Frau.
Hinzugerufene Rettungskräfte eilten zur Unglücksstelle und brachten die schwer verletzte Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.
Dennoch hatte sie Glück im Unglück: Inzwischen besteht offenbar keine Lebensgefahr mehr.
Auch der Tramfahrer brauchte medizinische Hilfe. Er stand sichtlich unter Schock. Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa