Drama in Spandau: Bauarbeiter von Betonplatte erschlagen

Berlin - Tragischer Arbeitsunfall in Staaken. Am Donnerstag ist ein Bauarbeiter auf einer Baustelle ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr war mit 42 Einsatzkräften vor Ort. © Feuerwehr Berlin

Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der folgenschwere Unfall gegen 16.45 Uhr. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Nachdem die Kriminalpolizei die Unglücksstelle freigegeben hatte, bargen die Einsatzkräfte den Verstorbenen und übergaben die Baustelle anschließend an die Polizei.

Die Hintergründe sind noch unklar. Der B.Z. zufolge wurde der 47-Jährige von einer Betonplatte erfasst.