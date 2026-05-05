Nach schwerem Crash: E-Scooter-Fahrerin erliegt ihren Verletzungen

Berlin - Eine E-Scooter-Fahrerin ist nach einem schweren Unfall ihren Verletzungen erlegen.

Die 59-Jährige wurde von einem Auto erfasst und schlug mit ihrem Kopf auf die Fahrbahn. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Polizei berichtet, kam es am Samstag gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Schützenstraße/Charlottenstraße in Berlin zu dem folgenschweren Zusammenstoß.

Die 59-Jährige war mit einem E-Scooter in Richtung Friedrichstraße unterwegs, als sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Autofahrers missachtete, der die Kreuzung in Richtung Zimmerstraße querte.

Die Frau wurde daraufhin von dem Wagen erfasst, schlug auf die Fahrbahn auf und verlor das Bewusstsein.

Rettungskräfte brachten sie mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma sofort in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.