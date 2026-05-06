Von Tram angefahren: 10-Jähriger außer Lebensgefahr

Berlin - Ein 10-jähriger Junge ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin lebensgefährlich verletzt worden.

Der Junge wurde in eine Klinik gebracht. © Thomas Peise

Er wurde nach Angaben der Feuerwehr am Mittwochmittag in Weißensee von der Bahn angefahren. Sanitäter und ein Notarzt brachten den Jungen Kind in ein Krankenhaus.

Der 10-Jährige ist nach Angaben der Berliner Polizei vom frühen Mittwochabend inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelte am Unfallort auf der Berliner Allee am Antonplatz zum Ablauf und der Schuldfrage. Dazu setzte sie auch eine Drohne ein. Die Straße wurde teilweise gesperrt.