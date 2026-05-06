Von Tram angefahren: 10-Jähriger außer Lebensgefahr
Von Andreas Rabenstein, Denis Zielke
Berlin - Ein 10-jähriger Junge ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin lebensgefährlich verletzt worden.
Er wurde nach Angaben der Feuerwehr am Mittwochmittag in Weißensee von der Bahn angefahren. Sanitäter und ein Notarzt brachten den Jungen Kind in ein Krankenhaus.
Der 10-Jährige ist nach Angaben der Berliner Polizei vom frühen Mittwochabend inzwischen außer Lebensgefahr.
Die Polizei ermittelte am Unfallort auf der Berliner Allee am Antonplatz zum Ablauf und der Schuldfrage. Dazu setzte sie auch eine Drohne ein. Die Straße wurde teilweise gesperrt.
Der Alarm bei der Feuerwehr war um 12.19 Uhr eingegangen. Im Einsatz war zur Unterstützung auch ein Rettungshubschrauber. Behandelt wurde auch der Fahrer der Straßenbahn. Die Zeitung "B.Z." hatte berichtet.
Titelfoto: Thomas Peise