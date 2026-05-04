Ampel ausgefallen: Frau bei Überschlag verletzt, Hund aus Auto geschleudert

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg sind am Sonntagabend eine Frau und ihr Hund verletzt worden.

Kurz vor dem Zusammenstoß soll an der Kreuzung die Ampelanlage ausgefallen sein. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Die 31-Jährige erlitt bei dem Kreuzungs-Crash im Ortsteil Westend eine Kopfverletzung und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ihr Vierbeiner wurde demnach bei der Kollision aus dem Auto geschleudert und zog sich ebenfalls eine Verletzung am Kopf zu. Eine Angehörige der Frau brachte ihn in eine Tierarztpraxis.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen fiel gegen 19.35 Uhr die Ampelanlage an der Kreuzung Masurenallee Ecke Messedamm/Neue Kantstraße aus.

In der Folge krachte der Wagen der 31 Jahre alten Fahrerin mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammen und überschlug sich, sodass das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb.

Der junge Mann blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Seine Beifahrerin klagte über Schmerzen im Bein, musste aber nicht behandelt werden.