E-Scooter-Fahrer in Wedding von Auto angefahren und durch die Luft geschleudert

Berlin - In der Nacht zu Samstag ist ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer in Berlin-Wedding von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der junge Mann (22) kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 1.40 Uhr an der Seestraße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radstreifen unterwegs.

Zur gleichen Zeit bog ein 24-jähriger Opel-Fahrer im Bereich einer Baustelle verbotswidrig nach links in die Müllerstraße ab – und krachte in den kreuzenden Scooter-Fahrer.

Der 22-Jährige prallte zunächst auf die Motorhaube, schleuderte dann über die Frontscheibe mehrere Meter durch die Luft und stürzte auf die Straße.

Er kam mit Kopf- und Beinbrüchen sowie einer Ohrverletzung ins Krankenhaus und wird dort stationär behandelt. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Der Autofahrer blieb unverletzt, ein Atemalkoholtest verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.