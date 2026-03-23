Elfjähriger auf Fahrrad in Moabit angefahren

Berlin - In Berlin-Moabit ist am Sonntagnachmittag ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen (11) ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr auf der Straße Alt-Moabit in Richtung U-Bahnhof Turmstraße.



Zur selben Zeit überquerte der Elfjährige in Höhe der Elberfelder Straße mit seinem Fahrrad die Fahrbahn.

Aus noch unerklärter Ursache wurde der Junge vom Wagen des 35-Jährigen erfasst und krachte gegen die Frontscheibe. Dabei erlitt das Kind Kopfverletzungen.

Rettungskräfte brachten den Elfjährigen in eine Klinik, wo er ambulant behandelt wurde.