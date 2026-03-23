Elfjähriger auf Fahrrad in Moabit angefahren
Berlin - In Berlin-Moabit ist am Sonntagnachmittag ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr auf der Straße Alt-Moabit in Richtung U-Bahnhof Turmstraße.
Zur selben Zeit überquerte der Elfjährige in Höhe der Elberfelder Straße mit seinem Fahrrad die Fahrbahn.
Aus noch unerklärter Ursache wurde der Junge vom Wagen des 35-Jährigen erfasst und krachte gegen die Frontscheibe. Dabei erlitt das Kind Kopfverletzungen.
Rettungskräfte brachten den Elfjährigen in eine Klinik, wo er ambulant behandelt wurde.
Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa