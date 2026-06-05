Biker nach Unfall von Laster mitgeschleift: Gegen drei geparkte Autos gekracht

Berlin - Bei einem Zusammenstoß mit einem Laster ist am Donnerstagmittag ein Motorradfahrer in Berlin-Mitte schwer verletzt worden.

Auf der Seestraße ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall von einem Laster mitgeschleift worden. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Polizei hat die schweren Verletzungen in einer Mitteilung explizit geschildert - nichts für schwache Nerven.

So erlitt der 56-Jährige an einem Unterschenkel multiple und auch offene Frakturen und der andere Unterschenkel soll demnach teilweise sogar regelrecht abgerissen gewesen sein.

Bis zum Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte versorgte der 42 Jahre alte Brummi-Fahrer den stark blutenden Biker, der anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 42-Jährige gegen 12.40 Uhr im Wedding auf der Seestraße den Fahrstreifen von links nach rechts wechseln.

Hierbei übersah er offenbar den neben ihm fahrenden Motorradfahrer, der in der Folge von dem Lkw mitgeschleift wurde und dabei mit drei geparkten Fahrzeugen am Straßenrand zusammenstieß.