Fahrer wird ohnmächtig, rast über Gehweg und senst Ampel um

Berlin - Heftiger Crash in Schöneberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verursachte ein 28-Jährige am Samstagabend einen Verkehrsunfal l .

Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. © Thomas Peise

Der Polizei zufolge fuhr er gegen 22.45 Uhr die Potsdamer Straße in Richtung Bülowstraße entlang, als er durch den medizinischen Notfall die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen beschleunigte unkontrolliert, kam von der Straße ab und geriet auf den Gehweg.

Anschließend krachte der Wagen in ein anderes Auto, das gerade an der roten Ampel wartete, um nach rechts abzubiegen.

Auf der Crash-Fahrt touchierte der 28-Jährige mit seinem Wagen zudem eine Litfaßsäule, ehe er in eine Ampel krachte und endlich zum Stehen kam.

Durch die Wucht des Aufpralls musste der Ampelmast schließlich von der Feuerwehr zerlegt werden.