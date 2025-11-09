Fahrer wird ohnmächtig, rast über Gehweg und senst Ampel um
Berlin - Heftiger Crash in Schöneberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verursachte ein 28-Jährige am Samstagabend einen Verkehrsunfall.
Der Polizei zufolge fuhr er gegen 22.45 Uhr die Potsdamer Straße in Richtung Bülowstraße entlang, als er durch den medizinischen Notfall die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen beschleunigte unkontrolliert, kam von der Straße ab und geriet auf den Gehweg.
Anschließend krachte der Wagen in ein anderes Auto, das gerade an der roten Ampel wartete, um nach rechts abzubiegen.
Auf der Crash-Fahrt touchierte der 28-Jährige mit seinem Wagen zudem eine Litfaßsäule, ehe er in eine Ampel krachte und endlich zum Stehen kam.
Durch die Wucht des Aufpralls musste der Ampelmast schließlich von der Feuerwehr zerlegt werden.
Für den 28-Jährigen und seinen 24-jährigen Beifahrer ging es danach ins Krankenhaus. Auch ein weiterer 28 Jahre alter Insasse wurde verletzt.
Durch die Unfallsicherung mussten zudem mehrere Buslinien umgeleitet werden.
Titelfoto: Thomas Peise