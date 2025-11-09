Fünfjähriger von Radfahrer angefahren - Täter flüchtet

Berlin - In Berlin-Weißensee ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Der Junge trat zwischen geparkten Autos auf den Radweg. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Ersten Ermittlungen zufolge lief der fünf Jahre alte Junge gegen 11.40 Uhr zwischen geparkten Autos auf den Radweg an der Rennbahnstraße. Dort erfasste ihn ein bislang unbekannter Fahrradfahrer.

Der Junge erlitt daraufhin eine Kopfplatzwunde und geschwollene Augen.

Nach einer Erstversorgung durch hinzugerufene Rettungskräfte wurde er, in Begleitung seiner Eltern, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer machte sich nach dem Unfall aus dem Staub.