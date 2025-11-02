Vier Verletzte bei Kreuzungs-Crash in Wilmersdorf: War Ampel außer Betrieb?

In der Nacht zu Sonntag sind bei einem Unfall in Berlin-Wilmersdorf vier Menschen verletzt worden. Die Polizei konzentriert sich auf ein technisches Detail.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In der Nacht zu Sonntag sind bei einem Unfall in Berlin-Wilmersdorf vier Menschen verletzt worden. Bei den Ermittlungen konzentriert sich die Polizei auf ein technisches Detail.

Der Seat ist durch den heftigen Aufprall gegen einen Mast geprallt.  © Thomas Peise

Drei Frauen im Alter von 19, 21 und 27 Jahren sowie ein 27-jähriger Mann mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde mitteilte.

Bis auf die 27-Jährige konnten alle die Klink nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Der Seat der 19-Jährigen stieß gegen 0.15 Uhr an der Kreuzung Bundesallee Ecke Spichernstraße mit einem Renault zusammen, der von dem 27 Jahre alten Mann gefahren wurde.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Der Renault ist mitten auf der Kreuzung liegen geblieben. Beide Fahrzeuge sind nach dem Crash nicht mehr fahrtüchtig gewesen.  © Thomas Peise

Bei den Ermittlungen konzentriert sich die Polizei auf die Frage, ob die Ampel zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in Betrieb war und ob einer der Unfallverursacher womöglich bei Rot gefahren ist.

