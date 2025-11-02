Vier Verletzte bei Kreuzungs-Crash in Wilmersdorf: War Ampel außer Betrieb?

Berlin - In der Nacht zu Sonntag sind bei einem Unfall in Berlin-Wilmersdorf vier Menschen verletzt worden. Bei den Ermittlungen konzentriert sich die Polizei auf ein technisches Detail.

Der Seat ist durch den heftigen Aufprall gegen einen Mast geprallt. © Thomas Peise

Drei Frauen im Alter von 19, 21 und 27 Jahren sowie ein 27-jähriger Mann mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde mitteilte.

Bis auf die 27-Jährige konnten alle die Klink nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Der Seat der 19-Jährigen stieß gegen 0.15 Uhr an der Kreuzung Bundesallee Ecke Spichernstraße mit einem Renault zusammen, der von dem 27 Jahre alten Mann gefahren wurde.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.