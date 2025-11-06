Vorfahrt genommen: Radler bei Unfall tödlich verletzt

Berlin - Ein Radfahrer ist am vergangenen Montag bei einem Unfall in Berlin-Köpenick schwer verletzt worden und in der Nacht zu Donnerstag im Krankenhaus gestorben.

Eine Autofahrerin hatte dem 86-Jährigen die Vorfahrt genommen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Das teilte die Polizei am Mittag mit. Demnach erlag der 86-Jährige den Verletzungen, die er sich bei dem Zusammenstoß zugezogen hatte.

Nach ersten Erkenntnissen bog eine 50-Jährige am Montag gegen 8 Uhr mit ihrem Wagen nach rechts auf den Müggelheimer Damm ab und erfasste dabei den Radler, der Vorfahrt hatte.

In der Folge stürzte der betagte Mann zu Boden und zog sich dabei die letztendlich tödlichen inneren Verletzungen zu.