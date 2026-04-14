Fußgänger in Charlottenburg von Auto angefahren und schwer verletzt

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Nach einer verhängnisvollen Kollision zwischen einem Auto und einem Menschen ist noch vieles unklar. Der Unfallort ist bereits wieder geräumt.

Von Alexandra Kiel

Berlin - Eine Person ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg schwer verletzt worden!

Die schwer verletzte Person musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)
Die schwer verletzte Person musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa

Ersten Angaben eines Polizeisprechers zufolge war der Fußgänger oder die Fußgängerin in den frühen Morgenstunden am Richard-Wagner-Platz von einem Auto erfasst worden.

Die verletzte Person kam in ein Krankenhaus. 

Weitere Hintergründe sowie Angaben zu den Beteiligten machte die Polizei zunächst nicht. Die Sperrung des Richard-Wagner-Platzes ist seit etwa 4:30 Uhr wieder aufgehoben, wie es hieß.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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