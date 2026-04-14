Fußgänger in Charlottenburg von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin - Eine Person ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg schwer verletzt worden!

Die schwer verletzte Person musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Ersten Angaben eines Polizeisprechers zufolge war der Fußgänger oder die Fußgängerin in den frühen Morgenstunden am Richard-Wagner-Platz von einem Auto erfasst worden.

Die verletzte Person kam in ein Krankenhaus.