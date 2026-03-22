Fußgängerin erst überfahren, dann während Erster Hilfe überrollt - vom Unfallwagen

Berlin - Ein Unglück kommt selten allein. In Wilmersdorf ist eine 61-Jährige gleich ein doppeltes Unfall-Opfer geworden. Erst wurde die Fußgängerin umgefahren und dann nach dem Unglück vom gleichen Fahrzeug überrollt.

Die Frau musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Polizei zufolge trat die Frau auf die Laubacher Straße. Gleichzeitig fuhr eine 54-Jährige mit ihrem VW-Bus in Richtung Südwestkorso - dann kam es zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin reagierte sofort, hielt an, leistete erste Hilfe, vergaß allerdings ein wichtiges Detail. Offenbar war das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert.

Der VW-Bus setzte sich plötzlich von selbst in Bewegung - und rollte über die bereits am Boden liegende 61-Jährige.

Erst als es gegen einen Baum krachte, kam der VW-Bus zum Stehen.