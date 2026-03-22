Fußgängerin erst überfahren, dann während Erster Hilfe überrollt - vom Unfallwagen

In Berlin-Wilmersdorf ist eine Fußgängerin am Samstagabend gleich zweimal vom selben Auto verletzt worden.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Ein Unglück kommt selten allein. In Wilmersdorf ist eine 61-Jährige gleich ein doppeltes Unfall-Opfer geworden. Erst wurde die Fußgängerin umgefahren und dann nach dem Unglück vom gleichen Fahrzeug überrollt.

Die Frau musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Die Frau musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Der Polizei zufolge trat die Frau auf die Laubacher Straße. Gleichzeitig fuhr eine 54-Jährige mit ihrem VW-Bus in Richtung Südwestkorso - dann kam es zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin reagierte sofort, hielt an, leistete erste Hilfe, vergaß allerdings ein wichtiges Detail. Offenbar war das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert.

Der VW-Bus setzte sich plötzlich von selbst in Bewegung - und rollte über die bereits am Boden liegende 61-Jährige.

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Erst als es gegen einen Baum krachte, kam der VW-Bus zum Stehen.

Rettungskräfte brachten die Fußgängerin, die gleich zweimal vom selben Auto verletzt wurde, schließlich mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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