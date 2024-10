ICE kracht in Berlin-Lichtenberg mit Auto zusammen: Fahrer eingeklemmt

Berlin - Bahn-Crash geht glimpflich aus: Am Dienstagmorgen ist es in Berlin-Lichtenberg zu einem Unfall mit einem ICE gekommen.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, erfasste der Schnellzug gegen 5 Uhr im ICE-Werk Rummelsburg ein Auto, das die Gleise überqueren wollte und schob es meterweit vor sich her.

Der Zwischenfall steht jedoch nicht mit dem Bahn-Chaos in Verbindung, das am Mittwoch durch eine Störung in einem Stellwerk in Rummelsburg ausgelöst worden ist, wie eine Sprecherin der Bundespolizei TAG24 auf Nachfrage bestätigte. Hierfür sollen vermutlich Kabeldiebe verantwortlich gewesen sein.