Jeep überrollt Fußgänger auf Karl-Marx-Straße: 60-Jähriger schwer verletzt

Berlin - Bei einem dramatischen Unfall vor einem Einkaufszentrum an der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln ist am Mittwochnachmittag ein 60-Jähriger schwer verletzt worden.

An der Karl-Marx-Straße in Neukölln wurde am Mittwoch ein Mann (60) angefahren. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Gegen 15.30 Uhr wollte eine 35-jährige Autofahrerin laut Polizei vom Parkplatz auf die Karl-Marx-Straße abbiegen und erfasste dabei den Mann, der gerade die Fahrbahn überquerte.

Der Jeep rollte über ihn hinweg – der 60-Jährige erlitt in der Folge mehrere Brüche im Oberkörperbereich sowie innere Verletzungen.

Feuerwehrkräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.