Jeep überrollt Fußgänger auf Karl-Marx-Straße: 60-Jähriger schwer verletzt
Berlin - Bei einem dramatischen Unfall vor einem Einkaufszentrum an der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln ist am Mittwochnachmittag ein 60-Jähriger schwer verletzt worden.
Gegen 15.30 Uhr wollte eine 35-jährige Autofahrerin laut Polizei vom Parkplatz auf die Karl-Marx-Straße abbiegen und erfasste dabei den Mann, der gerade die Fahrbahn überquerte.
Der Jeep rollte über ihn hinweg – der 60-Jährige erlitt in der Folge mehrere Brüche im Oberkörperbereich sowie innere Verletzungen.
Feuerwehrkräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.
Lebensgefahr besteht den Angaben nach nicht. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen.
