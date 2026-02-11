Mann fällt in Friedrichshain vor einfahrende U-Bahn
Von Anne Lathan
Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Friedrichshain am späten Dienstagabend von einer U-Bahn erfasst und verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei fiel er gegen 22.25 Uhr gegen die anfahrende U-Bahn.
Die Feuerwehr versorgte ihn zunächst vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Seine Identität ist den Angaben nach bislang noch nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich an der Samariterstraße.
Während der medizinischen Versorgung war der U-Bahn-Verkehr vorübergehend unterbrochen. Wenig später wurde der Betrieb wieder aufgenommen.
