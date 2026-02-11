Mann fällt in Friedrichshain vor einfahrende U-Bahn

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Friedrichshain am späten Dienstagabend von einer U-Bahn erfasst und verletzt worden.

Am U-Bahnhof Samariterstraße in Friedrichshain gab es am Dienstag einen schweren Unfall. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben der Polizei fiel er gegen 22.25 Uhr gegen die anfahrende U-Bahn.

Die Feuerwehr versorgte ihn zunächst vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Seine Identität ist den Angaben nach bislang noch nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich an der Samariterstraße.