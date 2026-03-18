Schwerer Unfall in Berlin-Pankow: Mann nach Zusammenstoß mit Bus in Klinik
Berlin - Dramatische Szenen: Ein Fußgänger ist in Berlin-Pankow mit einem Bus zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.
Wie die Polizei auf X mitteilte, ging der Notruf am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr ein.
Der Fußgänger erlitt den Angaben zufolge bei dem Unfall an der Kreuzung Schönholzer Straße und Parkstraße eine schwere Kopfverletzung.
Rettungskräfte brachten den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes waren zunächst unklar.
Auch zum Alter des Unfallopfers äußerte sich die Behörde vorerst nicht. Ob weitere Personen verletzt wurden, war zunächst ebenfalls unbekannt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa