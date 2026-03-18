Schwerer Unfall in Berlin-Pankow: Mann nach Zusammenstoß mit Bus in Klinik

Berlin - Dramatische Szenen: Ein Fußgänger ist in Berlin-Pankow mit einem Bus zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei auf X mitteilte, ging der Notruf am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr ein.

Der Fußgänger erlitt den Angaben zufolge bei dem Unfall an der Kreuzung Schönholzer Straße und Parkstraße eine schwere Kopfverletzung.

Rettungskräfte brachten den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes waren zunächst unklar.