Kreuzungscrash mit Krankenwagen: 86-Jährige notoperiert

Berlin - Bei einem Kreuzungscrash mit einem Krankenwagen im Berliner Ortsteil Staaken ist am Sonntagnachmittag eine 86-Jährige schwer verletzt worden.

Ein Krankenwagen ist am Sonntag in Staaken in einen Unfall verwickelt worden. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungswagen gegen 15.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Magistratsweg in Richtung Heerstraße unterwegs.

An der Kreuzung Heerstraße/Magistratsweg /Semmelländerweg krachte der Rettungswagen aus noch ungeklärter Ursache mit dem VW einer 86-Jährigen zusammen.

Die Rentnerin erlitt dabei schwere Rumpf- und Beinverletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Insassen des Rettungswagens blieben unverletzt.