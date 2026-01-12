Kreuzungscrash mit Krankenwagen: 86-Jährige notoperiert
Berlin - Bei einem Kreuzungscrash mit einem Krankenwagen im Berliner Ortsteil Staaken ist am Sonntagnachmittag eine 86-Jährige schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungswagen gegen 15.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Magistratsweg in Richtung Heerstraße unterwegs.
An der Kreuzung Heerstraße/Magistratsweg /Semmelländerweg krachte der Rettungswagen aus noch ungeklärter Ursache mit dem VW einer 86-Jährigen zusammen.
Die Rentnerin erlitt dabei schwere Rumpf- und Beinverletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Insassen des Rettungswagens blieben unverletzt.
Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich zeitweise ab, um Spuren zu sichern und den Verkehr umzuleiten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls übernommen.
Titelfoto: Silas Stein/dpa