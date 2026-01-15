Laster erfasst Motorrad: Toter bei Unfall am ICC

Berlin - Auf dem Messedamm in Berlin-Westend ist am Donnerstag ein Motorrad von einem Lkw erfasst worden - der Unfall endete tödlich.

Das Motorrad liegt nach dem Unfall neben dem Lkw. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Fahrer oder die Fahrerin des Motorrads kam am Nachmittag ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte gegen 15.50 Uhr am Messedamm an der Ecke Halenseestraße.

Die Unfallstelle ist gesperrt. Von der Sperrung betroffen sind auch die Abfahrten der A100 und A115 am Dreieck Funkturm.