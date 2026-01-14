Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg: Tram erfasst Mann
Berlin - In Berlin-Prenzlauer Berg ist ein 63-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.
Der Fußgänger habe sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.15 Uhr zu nah an den Gleisen aufgehalten, teilte die Polizei mit.
Daraufhin sei er von einer Tram der Linie M4 angefahren und am Kopf verletzt worden, hieß es weiter.
Anschließend brachten ihn Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus
Der 65-jährige Tramfahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
