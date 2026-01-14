Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg: Tram erfasst Mann

Berlin - In Berlin-Prenzlauer Berg ist ein 63-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

In der Nacht zum Mittwoch erfasste eine Straßenbahn im Berliner Nordosten einen Menschen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Der Fußgänger habe sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.15 Uhr zu nah an den Gleisen aufgehalten, teilte die Polizei mit.

Daraufhin sei er von einer Tram der Linie M4 angefahren und am Kopf verletzt worden, hieß es weiter.

Anschließend brachten ihn Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus



