Unfall mit Rettungswagen: Frau in Spandau schwer verletzt

Berlin - In Berlin-Spandau ist am Sonntagnachmittag ein Rettungswagen in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Der Rettungswagen ist mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. © Berliner Feuerwehr

Eine Frau wurde bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Staaken in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu ihrer Identität macht die Behörde keine näheren Angaben.

Demnach befand sich der Ambulanzwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg in ein Krankenhaus, als es gegen 15.27 Uhr zu der Kollision kam.

Durch den Aufprall auf die Fahrerseite wurde der Patient leicht verletzt und musste mit einem zweiten Krankenwagen weitertransportiert werden.