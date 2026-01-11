Unfall mit Rettungswagen: Frau in Spandau schwer verletzt

In Berlin-Spandau hat am Sonntagnachmittag ein Auto einen Rettungswagen gerammt. Bei dem Unfall ist eine Frau schwer verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In Berlin-Spandau ist am Sonntagnachmittag ein Rettungswagen in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Der Rettungswagen ist mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen.
Eine Frau wurde bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Staaken in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu ihrer Identität macht die Behörde keine näheren Angaben.

Demnach befand sich der Ambulanzwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg in ein Krankenhaus, als es gegen 15.27 Uhr zu der Kollision kam.

Durch den Aufprall auf die Fahrerseite wurde der Patient leicht verletzt und musste mit einem zweiten Krankenwagen weitertransportiert werden.

Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden.
Zum genauen Unfallhergang lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Zusammenpralls aufgenommen.

