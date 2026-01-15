Laster erfasst Roller: Frau stirbt bei Unfall am ICC

Berlin - Auf dem Messedamm in Berlin-Westend ist am Donnerstag eine Roller-Fahrerin von einem Lkw erfasst worden - der Unfall endete tödlich.

Der Roller liegt nach dem Unfall neben dem Lkw. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben der Polizei eilten Unfallzeugen herbei und befreiten die Frau, die unter den Laster geraten war.

Sie unternahmen sofort Reanimationsversuche, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehr und Polizei seien ebenfalls schnell vor Ort gewesen und hätten die Rettungsversuche fortgesetzt. Vergeblich. Die Frau starb noch am Unfallort.

Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus, wie es hieß. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Alter der Beteiligten.

Polizisten sicherten vor Ort Spuren, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Zunächst hatte die Behörde von einem Unfall mit einem Motorrad gesprochen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren Lastwagen und Roller gegen 15.50 Uhr zunächst auf etwa gleicher Höhe und wollten am Messedamm nach rechts abbiegen, so der Polizeisprecher.

Nach Aussagen von Zeugen soll die Frau dann aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Roller verloren haben. Sie habe versucht, das Fahrzeug wieder aufzurichten. Dabei soll sie der Lastwagen erfasst haben.