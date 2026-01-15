Laster erfasst Roller: Frau stirbt bei Unfall am ICC

Auf dem Messedamm kommt es zu einem schweren Unfall. Eine Frau mit Roller wird von einem Laster erfasst. Schnell eilen Menschen zu Hilfe. Vergeblich.

Von Lukas Dubro und Marion van der Kraats

Berlin - Auf dem Messedamm in Berlin-Westend ist am Donnerstag eine Roller-Fahrerin von einem Lkw erfasst worden - der Unfall endete tödlich.

Der Roller liegt nach dem Unfall neben dem Lkw.
Der Roller liegt nach dem Unfall neben dem Lkw.  © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben der Polizei eilten Unfallzeugen herbei und befreiten die Frau, die unter den Laster geraten war.

Sie unternahmen sofort Reanimationsversuche, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehr und Polizei seien ebenfalls schnell vor Ort gewesen und hätten die Rettungsversuche fortgesetzt. Vergeblich. Die Frau starb noch am Unfallort.

Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus, wie es hieß. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Alter der Beteiligten.

Unfall mit Rettungswagen: Frau in Spandau schwer verletzt
Berlin Unfall Unfall mit Rettungswagen: Frau in Spandau schwer verletzt

Polizisten sicherten vor Ort Spuren, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Zunächst hatte die Behörde von einem Unfall mit einem Motorrad gesprochen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren Lastwagen und Roller gegen 15.50 Uhr zunächst auf etwa gleicher Höhe und wollten am Messedamm nach rechts abbiegen, so der Polizeisprecher.

Nach Aussagen von Zeugen soll die Frau dann aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Roller verloren haben. Sie habe versucht, das Fahrzeug wieder aufzurichten. Dabei soll sie der Lastwagen erfasst haben.

Ein Sichtschutz steht an der Stelle, an der sich der tödliche Unfall ereignet hat.
Ein Sichtschutz steht an der Stelle, an der sich der tödliche Unfall ereignet hat.  © Sebastian Gollnow/dpa

Die Unfallstelle blieb bis in den Abend gesperrt. Es kam in dem Bereich zu Stau. Von der Sperrung betroffen sind auch die Zufahrten der A100 und A115 am Dreieck Funkturm.

Erstmeldung von 18.14 Uhr, aktualisiert um 18.59 Uhr.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Berlin Unfall: