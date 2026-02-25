Mann verliert beim Einparken die Kontrolle und überfährt seine Ehefrau

Berlin - In Berlin-Schöneberg verlor ein 65-Jähriger beim Einparken die Kontrolle über sein Auto und überrollte dabei seine Frau.

Beim rückwärts Einparken überfuhr ein Mann seine Ehefrau. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Dienstag gegen 22.10 Uhr versuchte die 59-Jährige auf dem Grazer Damm, ihren 65-jährigen Ehemann beim Einparken am Fahrbahnrand zu dirigieren.

Laut der Polizei erlitt der Mann beim Rückwärtsfahren plötzlich einen medizinischen Notfall und verlor die Kontrolle über sein Auto.

Dabei überrollte er seine Ehefrau, die sich hinter dem Auto aufhielt. Sie brach sich mehrere Knochen.