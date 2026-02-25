Mann verliert beim Einparken die Kontrolle und überfährt seine Ehefrau
Berlin - In Berlin-Schöneberg verlor ein 65-Jähriger beim Einparken die Kontrolle über sein Auto und überrollte dabei seine Frau.
Am Dienstag gegen 22.10 Uhr versuchte die 59-Jährige auf dem Grazer Damm, ihren 65-jährigen Ehemann beim Einparken am Fahrbahnrand zu dirigieren.
Laut der Polizei erlitt der Mann beim Rückwärtsfahren plötzlich einen medizinischen Notfall und verlor die Kontrolle über sein Auto.
Dabei überrollte er seine Ehefrau, die sich hinter dem Auto aufhielt. Sie brach sich mehrere Knochen.
Die 59-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Spezialteam für Verkehrsdelikte der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
