Lkw kracht in Friedrichshain in Straßenbahn und verkeilt sich

Berlin - Eine Kollision zwischen einem Lkw und einer Tram hat am Donnerstagvormittag in Berlin-Friedrichshain die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Die Berliner Feuerwehr musste nach einem Unfall in Friedrichshain mit technischem Gerät einen Lkw und eine Tram voneinander lösen. © Berliner Feuerwehr

Zu dem Unfall kam es laut Feuerwehr gegen 10.57 Uhr an der Kreuzung Weidenweg/Bersarinplatz. Dabei verkeilte sich der hintere Teil des Sattelaufliegers auf Höhe des Führerstands mit der Straßenbahn.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Auch alle Fahrgäste konnten die Bahn selbstständig und unverletzt verlassen.

Mit Unterstützung des Technischen Dienstes befreite die Feuerwehr die verkeilte Straßenbahn: Der Sattelauflieger wurde mithilfe einer Umlenkrolle vorsichtig von der Tram weggezogen.