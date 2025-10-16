Mädchen (2) in Marzahn von Auto angefahren

Berlin - Unfall in Berlin-Marzahn : Ein zwei Jahre altes Mädchen ist am Mittwochnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Das Mädchen (2) kam in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte das Kind gegen 15.10 Uhr gemeinsam mit einer 20 Jahre alten Angehörigen auf der Mehrower Allee die Straße überqueren.

Dann trat das Mädchen plötzlich von der Mittelinsel auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer (67) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr über den Fuß des Kindes.

Das Kleinkind stürzte und stieß sich dabei am Wagen den Kopf. Im Beisein seiner Mutter wurde es anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.