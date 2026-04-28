Mann klettert über Absperrung und wird von Tram erfasst
Berlin - Nach einem Unfall mit einer Tram im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ist am Montagvormittag ein 37-Jähriger im Krankenhaus gelandet.
Wie die Polizei mitteilte, kletterte der Mann gegen 11.30 Uhr unter dem U-Bahn-Viadukt an der Schönhauser Allee über das Absperrgitter und betrat die Fahrbahn.
Dabei übersah er offenbar die herannahende Tram der Linie M1 und wurde von dieser erfasst. Der 37-Jährige wurde zur Seite geschleudert und verletzt.
Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste nach ambulanter Behandlung seinen Dienst beenden.
Für die Zeit der Maßnahmen war die Schönhauser Allee auf Höhe der Milastraße bis etwa 14.10 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei.
Titelfoto: TAG24