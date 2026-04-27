Ohne Kennzeichen und zu schnell unterwegs: Zwei verletzte Kinder nach E-Roller-Sturz

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin -Westend sind am Sonntagabend zwei Kinder verletzt worden, eines davon schwer.

Laut einer Studie der Björn-Steiger-Unfallforschung von 2025 geschah fast die Hälfte der Unfälle mit schwer verletzten oder getöteten Scooter-Fahrern ohne Fremdverschulden. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhren zwei 13-Jährige gegen 18.30 Uhr gemeinsam auf einem kurz zuvor gekauften E-Roller auf dem Olympischen Platz.

Beim Bremsen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin beide stürzten. Offenbar war er zu schnell unterwegs.

Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Der zweite 13-Jährige zog sich Verletzungen an Arm und Oberkörper zu und wurde ambulant in einer Klinik behandelt.

Die Beamten stellten den E-Roller zur Erstellung eines technischen Guthabens sicher. Nach Polizeiangaben fehlte an dem Fahrzeug ein Versicherungsnummernschild.