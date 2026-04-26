76-Jähriger bricht auf Fahrrad zusammen – Zeugen kämpfen noch um sein Leben
24 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Berlin - Am Samstagvormittag ist ein 76-jähriger Radfahrer in Berlin-Lichtenberg ums Leben gekommen.
Laut der Polizei war der Senior gegen 9.50 Uhr auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Markgrafendamm unterwegs, als er plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt.
Er stürzte daraufhin und blieb reglos liegen.
Zeugen eilten sofort zu Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Kurz darauf trafen Rettungskräfte ein und brachten den Mann in ein Krankenhaus.
Berlin Unfall Auto überschlägt sich in Reinickendorf: Fahrer verletzt
Doch jede Hilfe kam zu spät: Der 76-Jährige verstarb in der Klinik.
Die Polizei prüft nun die Hintergründe, wertet Zeugenaussagen aus und versucht zu klären, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa