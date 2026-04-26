76-Jähriger bricht auf Fahrrad zusammen – Zeugen kämpfen noch um sein Leben

Berlin - Am Samstagvormittag ist ein 76-jähriger Radfahrer in Berlin-Lichtenberg ums Leben gekommen.

Der 76-Jährige erlitt auf seinem Fahrrad einen medizinischen Notfall. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Laut der Polizei war der Senior gegen 9.50 Uhr auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Markgrafendamm unterwegs, als er plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt.

Er stürzte daraufhin und blieb reglos liegen.

Zeugen eilten sofort zu Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Kurz darauf trafen Rettungskräfte ein und brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Doch jede Hilfe kam zu spät: Der 76-Jährige verstarb in der Klinik.