Müllwagen kippt nach Crash mit Sattelschlepper am Brandenburger Tor um

Berlin - Am Montagmorgen sind zwei Menschen bei einem Unfall mit einem Müllfahrzeug in Berlin-Mitte verletzt worden.

Ein Müllfahrzeug ist am Montagmorgen nach einem Unfall unweit des Brandenburger Tors umgekippt. © Berliner Feuerwehr

Die beiden Insassen des Müllwagens konnten sich nach Informationen der Feuerwehr selbstständig aus dem Laster befreien und wurden nach Sichtung durch den Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen krachte das unbeladene Fahrzeug gegen 7.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Straße des 17. Juni an der Einmündung zur Yitzhak-Rabin-Straße mit einem Sattelschlepper zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mülllaster zur Seite und blieb unweit des Brandenburger Tors mitten auf der Fahrbahn liegen.

Die Feuerwehr stellte den Lkw mithilfe eines Krans und eines Rüstwagens wieder auf die Räder. Während des Einsatzes musste die Straße des 17. Juni in Fahrtrichtung Charlottenburg für circa zwei Stunden komplett gesperrt werden.