Mann stirbt bei E-Scooter-Crash in Kreuzberg

Berlin - Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben gekommen.

Der E-Scooter-Fahrer verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Wie es zu dem Crash in Berlin-Kreuzberg kam, war laut Polizei zunächst unklar.

Demnach starb der E-Scooter-Fahrer noch vor Ort.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall in der Nacht an der Kreuzung Urbanstraße/Blücherstraße.