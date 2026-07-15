Mann stirbt bei E-Scooter-Crash in Kreuzberg

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Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben gekommen.

Von Jana Kieseyer

Berlin - Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben gekommen.

Der E-Scooter-Fahrer verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild)
Der E-Scooter-Fahrer verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild)  © Christian Charisius/dpa

Wie es zu dem Crash in Berlin-Kreuzberg kam, war laut Polizei zunächst unklar.

Demnach starb der E-Scooter-Fahrer noch vor Ort.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall in der Nacht an der Kreuzung Urbanstraße/Blücherstraße.

Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Zuvor hatte der RBB über das Unglück berichtet. Die Ermittlungen dauern am.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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