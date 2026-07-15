Mann stirbt bei E-Scooter-Crash in Kreuzberg
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Von Jana Kieseyer
Berlin - Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht bei einem Unfall mit einem Auto ums Leben gekommen.
Wie es zu dem Crash in Berlin-Kreuzberg kam, war laut Polizei zunächst unklar.
Demnach starb der E-Scooter-Fahrer noch vor Ort.
Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall in der Nacht an der Kreuzung Urbanstraße/Blücherstraße.
Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Zuvor hatte der RBB über das Unglück berichtet. Die Ermittlungen dauern am.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa